Haber Tarihi: 16 Nisan 2025 15:55 - Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2025 15:55

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? | Ekonomistlerin nisan ayı faiz beklentisi ne yönde? (2025 TCMB nisan ayı faiz kararı toplantısı)

Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı, Türkiye ekonomisiyle ilgili gelişmeleri yakından takip eden yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Dolar, euro, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararı öncesinde yatırımlarını güvenli limanda bekletiyor. Ekonomistler tarafından Merkez Bankası nisan ayı faiz kararı beklentisi belli oldu. Peki, nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? | Ekonomistlerin nisan ayı faiz beklentisi ne yönde? (2025 TCMB nisan ayı faiz kararı toplantısı)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararı öncesinde gergin bekleyiş başladı. Türkiye ekonomisindeki gidişata yönelik yön sinyali verecek olan açıklama öncesinde, gözler TCMB'nin nisan ayı takvimine çevrildi. Peki, nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı nisan ayı faiz kararı için takvim belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası nisan ayı faiz kararı 17 Nisan 2025 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

Faiz kararının ardından TCMB Başkanı Fatih Karahan açıklamalarda bulunacak.

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Yurt içinde geçen hafta yatay bir seyir öne çıktı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,01 değer kazanarak 9.380,95 puandan tamamlarken, gelecek hafta ödemeler dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

AA Finans'ın beklenti anketlerine katılan ekonomistler, nisan ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini değiştirmeyerek yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 34,50 oldu.

MART FAİZ AYI KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, mart ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45'ten yüzde 42,5'e indirilmesine karar verdi.

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