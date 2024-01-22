Haber Tarihi: 22 Ocak 2024 09:41 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 09:41

AÖF soruları, cevapları ve sonuçları 2024 yayınlandı mı? | AÖF final soruları puan hesaplama AÖF giriş

AÖF soruları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı PDF dosyası, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen söz konusu sınav sonrası öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. Açıköğretim Fakültesi AÖF soruları ve cevapları bugün düzenlenen oturumlara katılan adaylar tarafından merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi final sınavları 20-21 Aralık tarihinde düzenleniyor. Adaylar sınavlarda karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarına AÖF soruları ve cevapları ile karşılaştıracak. Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri AÖF sorularına anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle erişebilecek. Alternatif olarak AÖF cevap anahtarı e-Devlet giriş seçeneği ile beraber sorgulanabilecek. İlk gün oturumlara katılan adaylar ise AÖF soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtına odaklandı. Peki AÖF final sınavı cevap anahtarı açıklandı mı? İşte, AÖF soruları ve cevapları için öngörülen o tarih…

AÖF soruları, cevapları ve sonuçları 2024 yayınlandı mı? | AÖF final soruları puan hesaplama AÖF giriş
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AÖF soru ve cevapları yoğun bir şekilde araştırılıyor. AÖF oturumlarının sonuncusundan çıkan öğrenciler aramalarını hızlandırdı. Cevap anahtarlarını kontrol etmek isteyen öğrenciler "AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı? AÖF final sınavı cevap anahtarı ne zaman ilan edilecek?" sorularına yanıt arıyor... 

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI 2024 YAYINLANDI MI?

AÖF soruları ve cevapları, Anadolu Üniversitesi'nden sonra sınavlar tamamlandıktan sonra yayınlanıyor. AÖF güz dönemi final sınavları 20-21 Ocak 2024 tarihinde uygulanıyor. Oturumlar yarın yapılacak sınavlar ile devam edecek. Bu sebeple AÖF cevap anahtarı henüz açıklanmadı.

'AÖF cevap anahtarı yayınlandı' duyurusu ile beraber adaylar sınavlarda karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarını görüntüleyebilecek. AÖF final sınavları dönem sonu ortalamasına %70 etki edecek.

Açıköğretim Fakültesi'nden henüz AÖF soruları ve cevaplarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı. Ancak cevap anahtarlarının en geç 24 Ocak Çarşamba gününe kadar açıklanması bekleniyor.

AÖF CEVAP ANAHTARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

AÖF cevap anahtarı, anadolu.edu.tr adresinde bulunan öğrenci giriş ekranı ile görüntülenebilecek. Adaylar sınavlarda karşılarına gelen soruların A, B, C, D, E şıklarına göre doğru yanıtlarını AÖF cevap anahtarı ile öğrenecek. Adaylar sadece katıldıkları oturumların cevap anahtarını görüntüleyebilirler.

AÖF SINAVLARI DÖNEM SONU ORTALAMASINA %70 ETKİ EDECEK!

Anadolu Üniversitesi güz dönemi ara sınavları dönem sonu ortalamasına %30 etki ederken 20-21 Aralık'ta yapılan final sınavları ise %70 etki edecek. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek. AÖF'te bütünleme veya telafi sınavı olmayacak. Başarısız öğrenciler bahar döneminin ardından düzenlenen yaz okulu sınavlarına katılacak.

AÖF'te öğrencinin başarılı olması için not ortalamasının en düşük 35 olması gerekiyor. Vize ve final ortalaması 35'in altında olan adaylar FF harf notu ile başarısız olur.

AÖF HARF NOTLARI NE ANLAMA GELİYOR?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)

0 – 32 notları arasında FF harf notu 0,00 Kaldı



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AÖF
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