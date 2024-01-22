AÖF soruları ve cevapları, Anadolu Üniversitesi'nden sonra sınavlar tamamlandıktan sonra yayınlanıyor. AÖF güz dönemi final sınavları 20-21 Ocak 2024 tarihinde uygulanıyor. Oturumlar yarın yapılacak sınavlar ile devam edecek. Bu sebeple AÖF cevap anahtarı henüz açıklanmadı.

'AÖF cevap anahtarı yayınlandı' duyurusu ile beraber adaylar sınavlarda karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarını görüntüleyebilecek. AÖF final sınavları dönem sonu ortalamasına %70 etki edecek.

Açıköğretim Fakültesi'nden henüz AÖF soruları ve cevaplarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı. Ancak cevap anahtarlarının en geç 24 Ocak Çarşamba gününe kadar açıklanması bekleniyor.



AÖF CEVAP ANAHTARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?



AÖF cevap anahtarı, anadolu.edu.tr adresinde bulunan öğrenci giriş ekranı ile görüntülenebilecek. Adaylar sınavlarda karşılarına gelen soruların A, B, C, D, E şıklarına göre doğru yanıtlarını AÖF cevap anahtarı ile öğrenecek. Adaylar sadece katıldıkları oturumların cevap anahtarını görüntüleyebilirler.

Anadolu Üniversitesi güz dönemi ara sınavları dönem sonu ortalamasına %30 etki ederken 20-21 Aralık'ta yapılan final sınavları ise %70 etki edecek. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek. AÖF'te bütünleme veya telafi sınavı olmayacak. Başarısız öğrenciler bahar döneminin ardından düzenlenen yaz okulu sınavlarına katılacak.

AÖF'te öğrencinin başarılı olması için not ortalamasının en düşük 35 olması gerekiyor. Vize ve final ortalaması 35'in altında olan adaylar FF harf notu ile başarısız olur.

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)

0 – 32 notları arasında FF harf notu 0,00 Kaldı