Zeren Spor, deplasmanda set vermeden kazandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Zeren Spor, deplasmanda Bahçelievler Belediyespor ile karşı karşıya geldi.
Hasan Doğan Salonunda oynanan mücadelede deplasman ekibi Zeren Spor, 3-0 galip geldi.
Salon: Hasan Doğan
Hakemler: Erdal Akıncı, Onur Coşkun
Bahçelievler Belediyespor: Czyrnianska, Ceren Nur Domaç, Inneh, Shemanova, Özgenur Çetiner, Buse Ünal (Merve İzbilir, Sema Nur Doluca, Simay Gazi, Merve Tanyel, Meryem Boz, Begüm Hepkaptan)
Zeren Spor: Kübra Akman, Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic, Şeyma Ercan (Ceren Önal, Gülçin Doğan, Hilal Kocakara, Kochurina)
Setler: 24-26, 21-25, 19-25
Süre: 89 dakika (34, 27, 28)
Hasan Doğan Salonunda oynanan mücadelede deplasman ekibi Zeren Spor, 3-0 galip geldi.
Salon: Hasan Doğan
Hakemler: Erdal Akıncı, Onur Coşkun
Bahçelievler Belediyespor: Czyrnianska, Ceren Nur Domaç, Inneh, Shemanova, Özgenur Çetiner, Buse Ünal (Merve İzbilir, Sema Nur Doluca, Simay Gazi, Merve Tanyel, Meryem Boz, Begüm Hepkaptan)
Zeren Spor: Kübra Akman, Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic, Şeyma Ercan (Ceren Önal, Gülçin Doğan, Hilal Kocakara, Kochurina)
Setler: 24-26, 21-25, 19-25
Süre: 89 dakika (34, 27, 28)