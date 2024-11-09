 <

Zeren Spor, deplasmanda set vermeden kazandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Zeren Spor, deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Zeren Spor, deplasmanda set vermeden kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Kasım 2024 22:26
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Zeren Spor, deplasmanda Bahçelievler Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Hasan Doğan Salonunda oynanan mücadelede deplasman ekibi Zeren Spor, 3-0 galip geldi.
Salon: Hasan Doğan

Hakemler: Erdal Akıncı, Onur Coşkun

Bahçelievler Belediyespor: Czyrnianska, Ceren Nur Domaç, Inneh, Shemanova, Özgenur Çetiner, Buse Ünal (Merve İzbilir, Sema Nur Doluca, Simay Gazi, Merve Tanyel, Meryem Boz, Begüm Hepkaptan)

Zeren Spor: Kübra Akman, Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic, Şeyma Ercan (Ceren Önal, Gülçin Doğan, Hilal Kocakara, Kochurina)

Setler: 24-26, 21-25, 19-25

Süre: 89 dakika (34, 27, 28)

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery