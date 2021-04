Zbigniew Boniek: '3. Dünya savaşı çıkabilir! Atom bombası attılar'

Polonya Futbol Federasyonu Başkanı ve UEFA İcra Komitesi Üyesi Zbigniew Boniek, 12 kulübün Süper Lig projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



"3. DÜNYA SAVAŞI ÇIKACAK"

"ATOM BOMBASI ATTILAR"



Zbigniew Boniek "Salı günü UEFA Yönetim Komitesi toplantısı var. Şimdiden hazır olun. 3. Dünya Savaşı bu kez futbolda çıkacak. Atom bombası attılar ve patladı. Her türlü karara hazır olun." diyerek, UEFA'nın 12 kulüple ilgili önemli kararlar alacağının sinyalini verdi.



"UEFA KARARLI OLMALI"



Açıklamalarına devam eden Zbigniew Boniek "UEFA'nın kararı oldukça açık ve net. UEFA'nın açıklamasına federasyonlar da destek verdi. Bu projeden sonra kesinlikle büyük yaralar olacak. Futbolcuların güveni ciddi şekilde zarar gördü ve iyi bir futbol iklimini yeniden inşa etmek zor olacak. UEFA'nın bu 12 kulübe karşı kararlı olmasını bekliyorum." dedi.



"UEFA MEN EDERSE NE OLACAK?"



Ayrıca Boniek "Bu kulüpler yalnız kalabilirler. Yerel liglerde, kupalarda oynama imkanları olmayabilir, UEFA ve FIFA organizasyonunu kabul eden kulüplerden transfer yapmaları engellenebilir ve Süper Lig'de oynayan futbolcular, milli takımlarına gidemeyebilirler. Şu an resmi olarak bir karar alınmadı. Tüm bu konular hukuki olarak değerlendirilecek. Politikacılar da konuşacaktır. Hatta Avrupa Birliği de ön plana çıkacaktır." ifadelerini kullandı.



"O KREDİLERİ NASIL ÖDEYECEKLER?"



12 kulübün sert yaptırımlarla karşılaşabileceğini söyleyen Boniek "Belki tüm yerel liglere, takımlara UEFA'nın kuralarına uyma zorunluluğu resmi olarak getirilecek. Bu 12 kulübün böyle bir beyannameyi imzalamaması durumunda, birkaç yıl boyunca ligde, ulusal kupalarda ve gençlik organizasyonlarından hiçbir yerde oynayamayacağı gerçeğini kolayca kabul edebilecek mi? Böyle olursa, Süper Lig'i kurmak için çekilen krediyi nasıl ödeyecekler? Şimdilik fikirlerinden kararlı gibi görünüyorlar ancak açıklamalarının ardından 1 gün bile geçmedi. Bekleyelim, görelim." dedi.



"PARAYLA SATIN ALAMAZSINIZ"



Zbigniew Boniek "Süper Lig projesini duyunca herkes gibi ben de şok oldum. Bu projede spor değil para ön planda. Para ödemesi önceden garanti. Kendi paramızla oynuyoruz, kimse bizi tehdit edemez tavrı! Kupa önemsiz bir şey. Dünyanın en iyi futbolcularının, köklü turnuvalardaki kazanma hırsını, mutluluğunu bu tuhaf organizasyonda görebilir misiniz? Herkesin hayalini kurduğu kupa? Para önemlidir ama parayla her şeyi satın alamazsınız." diyerek sözlerini noktaladı.