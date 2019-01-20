Zargo Toure: 'Bu savaştan dolayı kutluyorum'

'da'e 4-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Takım arkadaşlarını öven Toure, "Sakatlığım geride kaldı. Hem Trabzonspor hem de Başakşehir adına güzel bir maç oldu. Takım arkadaşlarımı verdikleri mücadeleden dolayı, bu savaştan dolayı kutlamak istiyorum" dedi.Taraftarların desteğini hissettiklerini belirten savunmacı, "Taraftarlarımız bizi çok iyi destekledi. Her zaman yanımızda olduklarını gösterdiler. Bizim için ellerinden geleni yaptılar ama maalesef iyi bir sonuç alamadık" ifadelerini kullandı.Stoperdeki partneri genç Hüseyin için görüşü sorulan Zargo Toure, "Hüseyin Türkmen iyi bir oyuncu. Genç arkadaşlarımıza sahaya çıktıklarında destek veriyorum, onlarla konuşuyorum. Hepsi iyi yerlere gelecekler" cevabını verdi.