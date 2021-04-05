YORUM: Fenerbahçe - Denizlispor

Fenerbahçe ile Denizlispor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 eşitlik ile sona erdi. Karşılaşmanın ilk yarısında neler yaşandı, ikinci yarıda neler olacak?

FEYYAZ UÇAR



Emre Belözoğlu'nun varlığı pozitif gelişme gösterebilir mi dedik ama Fenerbahçe'nin ilk yarıda üstün olduğu tek taraf, topla oynama. Pozisyon olarak Denizlispor daha tehlikeli oldu. Pelkas'ın dışında Fenerbahçe'nin futbol aklı, kaleye şutu, gol araması yok. Pelkas'ın 18 dışından şutu güzel. Sadece ona top geldiğinde Fenerbahçe'nin bir şeyler üretebildiğini görüyoruz. Valencia'nın sadece driplingleri var, Sinan etkisi. Sinan Gümüş için bir şey söylemek erken, şu an itibariyle çok etkili olduğunu söyleyemeyiz.



TUGAY KERİMOĞLU



Fenerbahçe ilk yarıda pozisyon üretmekte çok zorlandı, Denizlispor net gol pozisyonlar ve son vuruşlarda başarılı olabilselerde ilk yarıda skor daha farklı olabilirdi. Denizlispor puanı ihtiyacı var ve ona göre oynuyor. İki pozisyon var, ikisini de Denizlispor yakaladı. Fenerbahçe'nin ilk yarıda isabetli şutu yok, bu bile tabloyu anlatıyor.



UĞUR MELEKE

Teknik direktör farklı, Fenerbahçe aynı. Fenerbahçe, Erol Bulut döneminde farksız bir performans sergilemiyor, Denizlispor çok arzulu ve istekli bir şekilde oynuyor



