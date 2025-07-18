YKS sınav sonuçları erken mi açıklanacak? 2025 YKS sınav sonucu sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr

YKS sınav sonuçları için nefesler tutuldu. Hayalindeki üniversite ve bölümlerde eğitim almak isteyen yaklaşık 2.5 milyon aday sınavlara katıldı. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından öğrenciler için tercih süreci başlayacak. Adaylar başarı sıralamaları, üniversitelerin taban puanları ve kontenjanları dikkate alarak tercih listesini yapacak. YKS sınav sonuçları ekranında adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık puan türlerinden sonuçları yer alacak. Ayrıca adayların katıldıkları oturumlardan doğru-yanlış cevap sayıları, başarı sıralamaları ile birlikte yerleştirm puanı hesaplanmış hali sonuç ekranında bulunacak. Sosyal medyada ortaya atılan iddiaların ardından sonuç tarihi gündeme geldi. Peki YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih…

Üniversite sınavı olarak da bilinen TYT, YDT ve AYT oturumları geçtiğimiz ay tamamlandı. Sosyal medya ve bazı platformlarda öne sürülen " YKS sınav sonuçları erken açıklanacak" iddiaları gerçeği yansıtmıyor. YKS sınav sonuçları daha önce ilan edilen takvim olan 22 Temmuz Salı günü erişime açılacak. ÖSYM'den resmi olarak sınav sonuçlarının erken açıklanacağına ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı.

YKS sınav sonuçları, adaylara daha önceki yıllarda olduğu gibi basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. Adaylar sınav sonuçları duyurusu geldikten sonra T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulayabilecek. Şifresini unutan adaylar "Şifremi unuttum" seçeneği yeni şifre edinerek sonuçları sorgulayabilecek. Salı günü sistemde yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçmek amacıyla sonuçların erken saatte duyurulması bekleniyor.

YKS sınav sonuçları ekranında adayların sınav puanlarının yanı sıra OBP başarı puanı ile hesaplanan yerleştirme puanları bulunacak. Yerleştirme puanlarına göre adayların sıralamaları farklılık gösterecek.

YKS sınav sonuçları sorgulama ekranında adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları yer alacak. Adaylar Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını da sınav sonuçlarıyla birlikte öğrenebilecek.