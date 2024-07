YKS erken açıklanır mı? 2024 ÖSYM YKS sonuçları

Üniversite sınavı 2024 YKS Temel Yetenek Testi - TYT, Alan Yetenek Testi - AYT ve Yabancı Dil Seviye Tespit Testi - YDT olmak üzere üç oturum halinde 8 - 9 Haziran tarihinde gerçekleşti. Sınavın üzerinden geçen 1 ayın ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Öte yandan sonuçların erken açıklanıp açıklanmayacağı da merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Peki, 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu YKS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları erken açıklanır mı? İşte merak edip araştırılan soruların cevabı ve "sonuc.osym.gov.r" ÖSYM 2024 YKS sonuç sorgulama ekranı...



YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. ÖSYM, yaptığı duyuruya göre sonuçları 17 Temmuz'da açıklayacak.



2023 YILINDA YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANMIŞTI?



Geçtiğimiz yıl üniversite sınavı YKS sınav sonuçları 2023 yılında planlandığı tarih olan 20 Temmuz'da açıklandı.



YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?



YKS sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı kesin değil. Geçmiş yıllarda ÖSYM'nin sürpriz yaparak erken açıkladığı sınavlar olmuştu. Ancak erken tarihte sınav sonucu açıklamadaki amaç ani yoğunluğu önlemek olduğu için olası bir erken açıklama da önden duyurulmayacağı için YKS'nin erken açıklanıp açıklanmayacağı bilinmiyor.



YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?



Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:



Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.



Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.



Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.



TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.



A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.



AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.



A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır.



Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.



YKS SONUÇARI NASIL SORGULANIR?



Üniversite Sınavı 2024 YKS sonuçları ilan edildikten sonra ÖSYM'nin sonuç ekranında yer alan bölümüne TC Kimlik No ve ÖSYM şifresi girilerek açılan ekran üzerinden sorgulanır. Ayrıca Aday İşlemler Sayfası ÖSYM AİS'e e-Devlet üzerinden giriş yapılarak AİS üzerindeki sınav sonuç ekranından sonuçları sorgulayabilirsiniz.

