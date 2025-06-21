Haber Tarihi: 21 Haziran 2025 09:56 -
Güncelleme Tarihi:
21 Haziran 2025 09:56
YKS'de (TYT) İptal Edilen Soru Var mı 2025? ÖSYM
2025 YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumu 21 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşti. Sınavdan sonra adaylar ve veliler, bazı soruların hatalı veya yanıltıcı olduğunu savunarak sosyal medyada ve forumlarda iptal taleplerinde bulundular. Peki YKS'de iptal edilen soru var mı 2024? Son dakika TYT Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal iptal edilen soru oldu mu? Detaylar haberimizde...
Milyonlarca adayın ter döktüğü üniversiteye giriş sınavı YKS geride kaldı. Sınavdan çıkan adayların bazıları çalışanlar için kolay bir sınav olduğunu dile getirirken kimileri ise özellikle söz grubunda yer alan soruların kendilerini zorladığından yakındı. Sınava katılan adaylar, 'YKS'de iptal edilen soru var mı 2025? Son dakika AYT sayısal, sözel, eşit ağırlık iptal edilen soru oldu mu?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...
Peki, 2025 YKS TYT'de iptal edilen soru var mı?
Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.
YKS GEÇTİĞİMİZ YILLARDA İPTAL EDİLEN SORU OLDU MU?
2022, 2021 ve 2020 YKS'de, üç oturumda uygulanan testlerde iptal edilen soru olmadı.
2019 yılında ise TYT Soru Kitapçığı'ndaki matematik testinin 7. sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildi. Bu kapsamda, geçerli olan soruların puan değerleri yeniden saptanarak puanlama yapıldı.
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