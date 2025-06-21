YKS'de (TYT) İptal Edilen Soru Var mı 2025? ÖSYM

Milyonlarca adayın ter döktüğü üniversiteye giriş sınavı YKS geride kaldı. Sınavdan çıkan adayların bazıları çalışanlar için kolay bir sınav olduğunu dile getirirken kimileri ise özellikle söz grubunda yer alan soruların kendilerini zorladığından yakındı. Sınava katılan adaylar, 'YKS'de iptal edilen soru var mı 2025? Son dakika AYT sayısal, sözel, eşit ağırlık iptal edilen soru oldu mu?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...



Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

