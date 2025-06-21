YKS'de baraj var mı? TYT, AYT, YDT için baraj puanı gerekiyor mu?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2022 yılında alınan kararla, üniversiteye giriş sisteminde köklü bir değişikliğe gidildi. Bu düzenleme kapsamında, TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) oturumlarında daha önce uygulanan baraj puanı tamamen kaldırıldı.

Daha önce adayların tercih yapabilmesi için TYT'de en az 150 puan, AYT'de ise 180 puan alma zorunluluğu bulunuyordu. Ancak yürürlüğe giren yeni sistemle birlikte bu puan şartı artık uygulanmıyor. Böylece sınavdan geçerli puan alan tüm adaylar, puanlarının hesaplandığı puan türlerinde tercih yapma hakkına sahip olacak.

Yeni düzenleme, hem sınav stresinin azaltılması hem de daha fazla adayın tercih sürecine dahil olabilmesi açısından önemli bir kolaylık sağladı.

TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testi'nden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek.

TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT veya Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girmiş olsalar da sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanları hesaplanmayacak.

Sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT'deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile dil puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan YDT'den 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek.