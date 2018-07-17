Yerry Mina için kesenin ağzını açtılar!

veilgilendiğistoperiiçin Premier Lig ekiplerinin devreye girmesiyle rakamlar yükseldi.Türk kulüplerinin kiralamak istediği Yerry Mina için ilk teklifler 20 milyon euro civarındayken, şu anda tekliflerin yükseldiği belirtildi.Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Sport'ta yer alan habere göre; West Ham United, Yerry Mina için Barcelona'ya 30 milyon euro teklif etti.Toulouse'dan 21 yaşındaki stoper Issa Diop'u transfer eden West Ham United'ın Yerry Mina ile savunmada iyi ve genç bir ikili yakalamak istediği, Mina transferinde ısrarcı olduğu belirtildi.West Ham'ın dışında Yerry Mina için Leicester ve Everton gibi Premier Lig kulüplerinin de devrede olduğu biliniyor.Barcelona'nın sportif direktörü Eric Abidal de geçtiğimiz gün Mina hakkında konuşurken, kararı teknik direktör Valverde'nin vereceğini dile getirmişti.Abidal yaptığı açıklamda ''Yerry'nin teknik adamla konuşması gerekiyor. Şu an bir şey söyleyemem. Harika bir Dünya Kupası geçirdi. Ona güveniyoruz ancak her şey olabilir. Teknik adamla birlikte bir karar verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.