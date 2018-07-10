Yeni Malatyaspor'da Ömer Şişmanoğlu iddiası

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, 2018-2019 sezonu fikstürünü değerlendirdi.Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adının verildiği 2018-2019 futbol sezonunun fikstürünün tüm takımlara hayırlı olmasını diledi.Ligin ilk haftasında İzmir'de Göztepe'ye konuk olacaklarını belirten Gündüz, daha sonraki hafta ise Türkiye'nin köklü kulüplerinden Fenerbahçe'yi konuk edeceklerini ve bu maçla birlikte taraftarlarıyla buluşacaklarını söyledi.Gündüz, fikstürün zor gibi görünmesine karşın tüm takımların eşit maç oynayacağını vurgulayarak, "Futbolda fikstür önemli gibi görünebilir. Benim için önemli olan ise takımına güvenip çıkıp mücadele etmek. Her maçta amacımız puan veya puanlar almak. Takımımıza güveniyoruz." diye konuştu.Gündüz, takımın Bolu'da hazırlıklarını sürdürdüğünü ve çalışmaların oldukça iyi gittiğini dile getirdi.Kulüp başkanı Adil Gevrek'in de takımla beraber olduğunu ve teknik direktör Erol Bulut'la transferler hakkında görüştüğünü anlatan Gündüz, sözlerini şöyle tamamladı:"Bugüne kadar orta saha oyuncuları Ahmet Ildiz, Sırp Danijel Aleksic ile forvet Ömer Şişmanoğlu'nu renklerimize bağladık. Yeni transferlerimizin takıma uyumu oldukça iyi. Ben Ömer'in burada tekrar bir patlama yapacağına inanıyorum. Ahmet de genç ve gelecek vadeden bir oyuncumuz. Aleksic ise kendini kanıtlamış zaten. Biz oyuncu alırken sistemimize göre tercih yapıyoruz. İnşallah sezonu güzel bir şekilde bitireceğimize inanıyorum."