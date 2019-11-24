Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'akonuk olacak.
Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Yeni Malatyaspor
Farnolle
Chebake
Mustafa
Mina
Erkan
Murat
Acquah
Guilherme
Donald
Gökhan
Jahovic
Fenerbahçe
Altay
Dirar
Zanka
Serdar
Hasan
Gustavo
Ozan
Tolga
Rodrigues
Moses
Alper
Ligde geride kalan 11 haftada 20 puan toplayan Fenerbahçe, milli aradan önce Kasımpaşa'yı 3-2 yenmişti. Bu sezon 13 puan kaybının 8'ini deplasmanda yaşayan sarı-lacivertliler, dış sahada 5 maçta 2 galibiyet alabildi.
Fenerbahçe rakibini mağlup eder, Demir Grup Sivasspor da İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanında puan kaybı yaşarsa, 9 hafta sonra liderlik koltuğuna oturacak.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kaybetmeyen ve bu sürede 3 galibiyet, 2 beraberlik alan BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 12. haftaya 18 puanla 7. sırada girdi. Sarı-siyahlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, cezası nedeniyle takımının başında olamayacak.
- 4 eksik
Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında 4 önemli futbolcusundan yoksun çıkacak.
Sakatlığı devam eden Max Kruse, bu hafta da takımını yalnız bırakacak. Ligde geri kalan 11 haftanın tamamında ilk 11'de oynayan Kosovalı santrfor Vedat Muric de Malatya'da olmayacak. Kasımpaşa maçında sakatlanan ve milli takımından da çıkarılan Muric, sakatlığının ilerlememesi için riske edilmeyecek.
Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Mauricio Isla da cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç, sakatlığı nedeniyle müsabakanın kamp kadrosunda yer almadı. Çekilen MR'ın ardından Mevlüt'ün sol bacak alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı bildirildi.
- Muric, 51 maç sonra yok
Vedat Muric, sakatlığı nedeniyle ligde 51 karşılaşma sonra sahaya çıkamayacak.
Kosovalı santrfor, son 3 sezonda forma giydiği Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'de, ligde aralıksız olarak 51 maça ilk 11'de sahaya çıkmış ve bunların 37'sinde 90'ar dakika sahada kalmıştı.
Son olarak TFF 1. Lig'de Çaykur Rizespor forması giyerken kart cezası nedeniyle maç kaçıran Vedat, 2017-2018'in son 6, 2018-2019'un 34 haftası ve bu sezonun 11 karşılaşmasında da ilk 11'de forma giydi.
Yeni Malatyaspor cephesi
BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligde geride kalan 11 haftada, 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgiyle 18 puan toplayarak, ligde üst sıralara tutunma mücadelesini sürdürüyor.
Ligin son 2 haftasında dış sahada oynadığı Kasımpaşa ve Göztepe müsabakalarında birer puan alan sarı-siyahlılar, Fenerbahçe karşısında 3 puan alarak, taraftarını mutlu etmenin hesabını yapıyor.
- Sergen Yalçın cezalı
Teknik direktör Sergen Yalçın ise cezası nedeniyle takımının başında olamayacak. Yalçın'ın yerine takımın başında yardımcı antrenör Murat Şahin'in olması bekleniyor.
Kart cezalısı olan forvet oyuncusu Eren Tozlu ile Zimbabve Milli Takımı'ndan henüz dönmeyen savunma oyuncusu Teenage Hadebe ise BtcTurk Yeni Malatyaspor'un kadrosunda yer almayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Yeni Malatyaspor
Farnolle
Chebake
Mustafa
Mina
Erkan
Murat
Acquah
Guilherme
Donald
Gökhan
Jahovic
Fenerbahçe
Altay
Dirar
Zanka
Serdar
Hasan
Gustavo
Ozan
Tolga
Rodrigues
Moses
Alper
Ligde geride kalan 11 haftada 20 puan toplayan Fenerbahçe, milli aradan önce Kasımpaşa'yı 3-2 yenmişti. Bu sezon 13 puan kaybının 8'ini deplasmanda yaşayan sarı-lacivertliler, dış sahada 5 maçta 2 galibiyet alabildi.
Fenerbahçe rakibini mağlup eder, Demir Grup Sivasspor da İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanında puan kaybı yaşarsa, 9 hafta sonra liderlik koltuğuna oturacak.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kaybetmeyen ve bu sürede 3 galibiyet, 2 beraberlik alan BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 12. haftaya 18 puanla 7. sırada girdi. Sarı-siyahlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, cezası nedeniyle takımının başında olamayacak.
- 4 eksik
Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında 4 önemli futbolcusundan yoksun çıkacak.
Sakatlığı devam eden Max Kruse, bu hafta da takımını yalnız bırakacak. Ligde geri kalan 11 haftanın tamamında ilk 11'de oynayan Kosovalı santrfor Vedat Muric de Malatya'da olmayacak. Kasımpaşa maçında sakatlanan ve milli takımından da çıkarılan Muric, sakatlığının ilerlememesi için riske edilmeyecek.
Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Mauricio Isla da cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç, sakatlığı nedeniyle müsabakanın kamp kadrosunda yer almadı. Çekilen MR'ın ardından Mevlüt'ün sol bacak alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı bildirildi.
- Muric, 51 maç sonra yok
Vedat Muric, sakatlığı nedeniyle ligde 51 karşılaşma sonra sahaya çıkamayacak.
Kosovalı santrfor, son 3 sezonda forma giydiği Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'de, ligde aralıksız olarak 51 maça ilk 11'de sahaya çıkmış ve bunların 37'sinde 90'ar dakika sahada kalmıştı.
Son olarak TFF 1. Lig'de Çaykur Rizespor forması giyerken kart cezası nedeniyle maç kaçıran Vedat, 2017-2018'in son 6, 2018-2019'un 34 haftası ve bu sezonun 11 karşılaşmasında da ilk 11'de forma giydi.
Yeni Malatyaspor cephesi
BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligde geride kalan 11 haftada, 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgiyle 18 puan toplayarak, ligde üst sıralara tutunma mücadelesini sürdürüyor.
Ligin son 2 haftasında dış sahada oynadığı Kasımpaşa ve Göztepe müsabakalarında birer puan alan sarı-siyahlılar, Fenerbahçe karşısında 3 puan alarak, taraftarını mutlu etmenin hesabını yapıyor.
- Sergen Yalçın cezalı
Teknik direktör Sergen Yalçın ise cezası nedeniyle takımının başında olamayacak. Yalçın'ın yerine takımın başında yardımcı antrenör Murat Şahin'in olması bekleniyor.
Kart cezalısı olan forvet oyuncusu Eren Tozlu ile Zimbabve Milli Takımı'ndan henüz dönmeyen savunma oyuncusu Teenage Hadebe ise BtcTurk Yeni Malatyaspor'un kadrosunda yer almayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın