Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, ligin ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA
Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
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10 Eylül 2020 21:18
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, ligin ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı ekip Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenmanla, 12 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın bir bölümünü kulüp başkanı Adil Gevrek, yönetim kurulu üyeleriyle, basın sözcüsü Hakkı Çelikel takip etti.



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