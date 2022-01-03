Yeni Malatyaspor'da 2 ayrılık

Yeni Malatyaspor, Hasan Özkan ve Walter Bwalya ile yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; yenimalatyaspor.org.tr
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Yeni Malatyaspor'da 2 ayrılık
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03 Ocak 2022 19:36
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, futbolcuları Hasan Özkan ve Walter Bwalya ile yollarını ayırdı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Hasan Özkan ve Walter Bwalya ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı Özkan ve Bwalya'ya teşekkür eder, devam eden futbol yaşantılarında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.


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