Yedlin su şişelerini tekmeledi!

Galatasaray'ın Amerikalı oyuncusu DeAndre Yedlin 78. dakikada oyundan çıktıktan sonra kenarda su şişelerini tekmeledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Yedlin su şişelerini tekmeledi!
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26 Ekim 2021 10:28
Galatasaraylı DeAndre Yedlin oyundan çıkmasına su şişelerini tekmeleyerek tepki verdi.

78'de yerini Ömer Bayram'a bırakan oyuncu, kenara geldiğinde duyduğu memnuniyetsizliğini böyle gösterdi.

DeAndre Yedlin, oynadığı 78 dakika boyunca sadece 8 kez pas yaptı ve bu pasların 2'sinde hata yaptı. Amerikalı oyuncu 11 ikili mücadelenin 6'sını kaybederken, 2 hava topu mücadelesinin 1'ini kazandı. Yedlin, hücumda ise 2 ortasında 1 isabet sağladı.

2 kez top kapan Yedlin, 3 kez top uzaklaştırdı. Maç boyunca 5 faul yaptı.


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