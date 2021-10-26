Galatasaraylı DeAndre Yedlin oyundan çıkmasına su şişelerini tekmeleyerek tepki verdi.



78'de yerini Ömer Bayram'a bırakan oyuncu, kenara geldiğinde duyduğu memnuniyetsizliğini böyle gösterdi.



DeAndre Yedlin, oynadığı 78 dakika boyunca sadece 8 kez pas yaptı ve bu pasların 2'sinde hata yaptı. Amerikalı oyuncu 11 ikili mücadelenin 6'sını kaybederken, 2 hava topu mücadelesinin 1'ini kazandı. Yedlin, hücumda ise 2 ortasında 1 isabet sağladı.



2 kez top kapan Yedlin, 3 kez top uzaklaştırdı. Maç boyunca 5 faul yaptı.





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