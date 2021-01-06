Yalçın Koşukavak: 'Acil transfere ihtiyacımız var'

Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, iç sahada aldıkları bu yenilginin kendilerini üzdüğünü söyledi.



Koşukavak, Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün kadro eksikliği nedeniyle önemli sıkıntılar yaşadıklarını, takıma acil transferler yapılması gerektiğini dile getirdi.



Kayserispor'un, ligin en derin savunma yapan takımı olduğunu kaydeden Koşukavak, şöyle konuştu:



"Topun arkasında derin savunma yapınca, onların yarı alanında gözüksek de çok etkili olduğumuzu söyleyemem. Mesanovic ile değerlendiremediğimiz 3 pozisyonumuz var. Onlardan birisi gol olsaydı, maç berabere bitebilirdi. Öncelikle yapılması gereken ve tartışmaya açık olmayan şeyler var. Denizlispor'un transfere ihtiyacı var. Bunu sağlayamazsak, böyle durumlarla çok karşılaşırız. Deplasmanda kazandığınız puanı iç sahada kaybettiğiniz zaman, oyalamadan başka bir anlam ifade etmiyor. Deplasmanda puan alıyoruz, evimizde kaybediyoruz. Acil olan planları devreye sokmazsak, böyle şeyler yaşanır. Bu konuda çok alim olmaya gerek yok."







