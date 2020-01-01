Winslow: "Kendimi güvende hissetmiyorum"

Memphis Grizzlies oyuncusu Justise Winslow, NBA'nin Florida'da sezonu sürdürme planına katılma konusundaki tereddütleri hakkında konuştu.



24 yaşındaki oyuncu, önerilen bubble planının oyuncular, antrenörler ve sezona katılacak herkes için güvenli olduğuna inanmadığını söyledi.



Winslow, emekli NBA oyuncusu ve şimdiki basketbol analisti Caron Butler ile NBA'in resmi Twitter hesabında konuştu:



"Bubble biraz aldatıcı geliyor. COVID açısından, tüm bu insanları kapalı ve dar alanlarda tutmanın iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Sosyal mesafenin neredeyse tam tersi. Disney için çalışan işçiler olacak; eve gidecekler, ailelerini görecekler ve yapmak istediklerini yapacaklar, ama sonra geri dönecekler. Eminim ki herkes çok test edilecek ama bunun için bir tedavi de henüz yok. Hastalanan birçok insan var. Tam burada Teksas'ta bile yine zirve yapmaya başladı. Kendini güvende hissetmiyorum."



"APTAL MISINIZ?"



Daha önce Winslow, NBA'in bubble planıyla ilgili endişelerini dile getirmişti ve ligin sezona devam etme planına o zaman da karşıydı:



"Bu artık basketbol veya güvenliğimizle ilgili bile değil. Her şey parayla ilgili. Korona kapıp kapmamamızı gerçekten umursadıklarından emin bile değilim."



Winslow ayrıca Disney World'de kendilerine verilecek 'akıllı yüzüğü' de eleştirmişti:



"Nasıl olacak? Ben çoktan virüsü kaptıktan sonra mı belirtilerimi tahmin edecek? Aptal mısınız?"



