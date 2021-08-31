Willian Arsenal'i bırakarak Corinthians'a gitti

Corintihans Willian transferini açıkladı. Brezilyalı oyuncu, Arsenal'de 2 yılda 24 milyon euro kazanacağı kontratı sonlandırarak altyapısından yetiştiği Corinthians'a imza attı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Willian Arsenal'i bırakarak Corinthians'a gitti
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31 Ağustos 2021 01:29
Arsenal'in Brezilyalı oyuncusu Willian, yıldızının parladığı Corinthians'a geri dönmek için İngiliz kulübüyle yaptığı servet değerindeki anlaşmayı sonlandırdı.

Arsenal ile 2 yıllık daha kontratı olan ve oynamasa bile 23.9 milyon euro kazanacak olan Willian, ülkesine dönebilmek için büyük fedakarlık yaptı. İngiliz ekibi ile sözleşmesini fesh eden Brezilyalı oyuncu, geçen sezon beklenen katkıyı veremediği Arsenal ile sözleşmesini fesh etti ve ülkesinin yolunu tuttu.

Willian transferini açıklayan Corinthians'ın Willian'a ödeyeceği ücret netlik kazanmazken yapılan sözleşmenin 2 yıllık olduğu belirtildi.

Willian sırasıyla 2007'de Corinthians'tan Shakhtar Donetsk'e 14 milyon euroya, sonrasında 35 milyon euroya Anzhi'ye ve yine 35 milyon euroya Chelsea'ye transfer olmuştu. geçen sezon başında ise sözleşmesiz olarak Arsenal'e katılan Willian, 39 maçta 1 gol 7 asist üretmişti.


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