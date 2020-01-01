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Williams: "Muhtemelen daha kaliteli bir karar verebilirdim"

LA Clippers guardı Lou Williams, kendisinin 10 günlük bir karantinaya girmesini zorunlu kılmış olan, Atlanta'daki bir striptiz kulübünde yemek yeme kararıyla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers guardı Lou Williams, kendisinin 10 günlük bir karantinaya girmesini zorunlu kılmış olan, Atlanta'daki bir striptiz kulübünde yemek yeme kararıyla ilgili konuştu.

Lou, şu açıklamaları yaptı:

"Geriye dönüp baktığımda, kamu güvenliği konusu açısından, muhtemelen daha kaliteli bir karar verebilirdim. Bir akıl hocası olarak gördüğüm, saygı duyduğum biriyle görüştükten sonra bir yere gittim."

Williams, Clippers'ın dün gece Phoenix Suns'a 115-117 kaybettiği karşılaşmada 7 sayı atmıştı.

"Sorumlu bir karar verdiğimi sanıyordum. Geriye baktıktan sonra, dünyada olup biten şeyler ve pandemi ile, belki de en kaliteli kararı vermedim. Bunu yanlış bir karar olarak değerlendirip, önüme bakıyorum."

Clippers, büyükannesini kaybeden Montrezl Harrell olmadan, sezonda yoluna devam ediyor.


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