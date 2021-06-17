Wesley Sneijder teknik direktörlük yapmak istiyor

Wesley Sneijder, emeklilik kararından 2 yıl sonra teknik adam olarak çalışmak istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Wesley Sneijder teknik direktörlük yapmak istiyor
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17 Haziran 2021 02:35
Eski Galatasaraylı yıldız Wesley Sneijder teknik direktör olmak istediğini açıkladı.

Hollanda basınına konuşan Sneijder açıklamasında en kısa sürede teknik adamlık kariyerine adım atmak istediğini belirterek, "Genç takımlarda başlamak istemiyorum. Sorumluluk almayı severim ve hemen bir A Takım teknik direktörlüğü görevi istiyorum" diye konuştu.

Sneijder açıklamasında, "Hocalık yapmak artık yeni tutkum" derken "Emeklilik kararımdan 2 yıl sonra böyle düşünmeye başladım. Başka şeyler yapmayı denedim ama anladım ki ben saha kenarında yedek kulübesinde bulunmalıyım" diye konuştu.

Bugüne kadar birlikte çalıştığı tüm teknik adamlardan bir şeyler aldığını ancak kendi fikirlerini oluşturduğun belirten Hollandalı Inter'de hocalığını yapan Mourinho'nun kapısını ise her zaman çalabileceğini söyledi.


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