San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama, Washington Wizards'a karşı alınan 139-130 skorlu galibiyette 50 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.



Wembanyama'dan önce, herhangi bir Spurs oyuncusunun kaydettiği son üç 50 sayılık performans, uzatmalarda gerçekleşmişti. Normal sürede en son 50 sayılık performansı kaydeden oyuncu ise, 1994 yılında David Robinson'dı.



20 yıl ve 314 günlük olarak NBA tarihinde 50 sayı kaydeden en genç dördüncü oyuncu olmayı başaran Spurs yıldızı, maç sonrası düşüncelerini şu şekilde aktardı:



"İlk düşüncem, gelecekte diğer performanslarımızın ve diğer maçlarımızın bunu gölgede bırakmasını istememdi. Gelecekte, buna herhangi bir gece gözüyle bakmak istiyorum."



Wembanyama'nın önceki kariyer rekoru, geçtiğimiz sezonun Mart ayında New York Knicks'e karşı 130-126'lık uzatma galibiyetinde attığı 40 sayıydı.



Spurs yıldızı, karşılaşmada 32 dakika süre alarak, 29 şut denemesinin 18'ini sayıya çevirdi ve 6 ribaund ile 3 blok ekleyerek, lig tarihinde üç maçlık bir süreçte 20 üçlük ve 13 blok yapan ilk oyuncu oldu.



