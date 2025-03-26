Weak Hero Class 2. Sezon Ne Zaman?

"Weak Hero Class", okulda zorbalığa maruz kalan zayıf bir öğrencinin, zekası ve dövüş yetenekleriyle kendini savunmasını konu alıyor. İlk sezonda Park Ji-hoon, Choi Hyun-wook ve Hong Kyung gibi başarılı oyuncular yer aldı. İkinci sezonda da bu oyuncuların kadroda olması bekleniyor, ancak yeni karakterlerin de diziye dahil olacağı konuşuluyor.

"Weak Hero Class" hayranlarının en çok merak ettiği soru, dizinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı. Şu an için dizinin yapımcılarından resmi bir açıklama gelmedi. Gelişmeler oldukça bu haber güncellenecektir.