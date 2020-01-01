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Wallace: "Kyrie ve Harden, aynı kadroda iş görmez"

Eski NBA oyuncusu Rasheed Wallace, Kyrie Irving ve James Harden ikilisinin, Brooklyn Nets'te birlikte "pek iyi işlemeyeceğini" belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Rasheed Wallace, Kyrie Irving ve James Harden ikilisinin, Brooklyn Nets'te birlikte "pek iyi işlemeyeceğini" belirtti.

Wallace, USA Today'e, Nets'in Harden'i kadroya eklemesinin ve onu backcourt'ta Irving ile eşleştirmesinin kötü olmasının nedenini açıkladı:

"Bunun işe yarayacağını sanmıyorum. Çünkü bu iki oyuncuya bir bakmak gerek. Hepimiz James Harden'ın nasıl bir skor makinesi olduğunu biliyoruz. Ama topu hep elinde isteyen biri. Etkili olması için topun elinde olması gerekiyor.

Harden'ı köşede topun kendisine gelmesini beklerken göreli epey zaman oldu. Kyrie'yle de bu durum var.

Kyrie, tabii ki oyun kurucu olduğu için James Harden'dan biraz daha topu dağıtan bir isim olduğunu düşünüyorum. Ancak, ikisini de sahada bulundurabilir misiniz bilmiyorum. Çünkü etkili olabilmeleri için, topun ellerinde olması gerekiyor.

Tabii ki, KD, KD'dir. Onun topa ihtiyacı yok. Bir perdeden çıkarak kendi şutuna kalkabilir. Yani, bir turnike atmak veya boş şut şansı bulmak için sürekli topla oynaması gerekmez."

Harden, Nets'e katılma isteğini ifade etmesine rağmen, Houston Rockets olayları gözden geçirmek ve nasıl ilerleyeceklerine karar vermek için, işleri ağırdan alıyor.


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