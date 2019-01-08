Waiters, azalan dakikalarıyla ilgili: "Bilmiyorum"

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Miami Heat guardı Dion Waiters önceki yılın Ocak ayından bu yana kendisini saha dışında tutan ayak bileği ameliyatından dönmesi sonrası, koç Erik Spoelstra'nın kendisi için ne gibi bir rol üstlendiğini bilmediğini söyledi.Waiters, geçen Çarşamba sezonda ilk kez sahaya çıktı, ancak Miami'nin sonraki iki maçında oyuna girmemişti.Durumla ilgili ise şu şekilde konuştu:27 yaşındaki Waiters, Heat'in deplasmanda 117-92 galip geldiği Cavaliers karşısında 11 dakika forma giymişti.