Waiters, azalan dakikalarıyla ilgili: "Bilmiyorum"

Miami Heat guardı Dion Waiters önceki yılın Ocak ayından bu yana kendisini saha dışında tutan ayak bileği ameliyatından dönmesi sonrası, koç Erik Spoelstra'nın kendisi için ne gibi bir rol üstlendiğini bilmediğini söyledi.
Waiters, geçen Çarşamba sezonda ilk kez sahaya çıktı, ancak Miami'nin sonraki iki maçında oyuna girmemişti.
Durumla ilgili ise şu şekilde konuştu: "Tabii ki bunu önceden düşündüm. Geri dönüyorsunuz, yavaş ve istikrarlı bir şekilde çalışıyorsunuz. Günün sonunda dakikaları arttırmaya devam edersiniz. Neler olduğunu bilmiyorum, bu yüzden size açıklayamam." "Yavaş yavaş geri dönebilmek için uğraşmak adına çıkıp oynamayı çok isterim. Durum ne olursa olsun, bunun üzerine inşa etmeye devam edeceğim, böylece geri dönmem ve oynamaya devam etmem çok uzun sürmeyecek. Geri dönebilmem için gerekenler bu."
27 yaşındaki Waiters, Heat'in deplasmanda 117-92 galip geldiği Cavaliers karşısında 11 dakika forma giymişti.