Volkan Demirel: 'İnşallah İsmail hoca uzun süre kalır'

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye konuk olan VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel, açıklamalarda bulundu.



Demirel, "Kadıköy'ü çok özlemişim. Buranın kokusu bambaşka. Benim için burası çok önemli. Rakibim ama her zaman Fenerbahçeliyim. Bugün çıkacağız ve kazanmak için oynayacağız. Rakip olmak zor, dostlarım da bunu söylüyor. Her Fenerbahçeli'nin yükseleni Karagümrük. Arkadaşlarım da bunu söylüyor. Bu beni mutlu ediyor." dedi.



Genç teknik adam ayrıca, "İsmail Hoca'yı çok seviyorum, abimdir. Ailecek görüşüyoruz. Çok büyük Fenerbahçeli. İnşallah uzun yıllar Fenerbahçe'nin teknik direktörü olur. Bunun için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.





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