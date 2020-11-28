Voleybolda Ziraat Bankkart-Arkas Spor karşılaşması ertelendi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasındaki Ziraat Bankkart-Arkas Spor maçının ertelendiği bildirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybolda Ziraat Bankkart-Arkas Spor karşılaşması ertelendi
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28 Kasım 2020 15:53
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasındaki Ziraat Bankkart-Arkas Spor karşılaşması ertelendi.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda bugün oynanması gereken maçın ev sahibi Ziraat Bankkart takımındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Ziraat Bankkart Kulübünden yapılan açıklamada, "Yaptığımız rutin kontrollerde A takımımızdan 4 sporcumuzun Kovid-19 testleri pozitif olarak tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan oyuncularımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır." denildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu da bu gelişme üzerine haftalık maç programından Ziraat Bankkart-Arkas Spor karşılaşmasının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.



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