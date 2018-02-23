Voleybol Efeler Ligi'nde normal sezonu lider tamamlamayı garantileyen Halkbank ile dördüncü sıradaki Ziraat Bankası Cumartesi karşı karşıya gelecek.Başkent temsilcileri, lig etabını TVF Başkent Voleybol Salonu'nda saat 14.00'te oynanacak maçın ardından tamamlayarak, 4 Mart Pazar günü başlayacak play-off etabını bekleyecek.Karşılaşma öncesinde Halkbank, 21 maçta topladığı 55,175 puanla lider durumda bulunuyor. Başkentin mavi-beyazlı temsilcisi, 19. haftada deplasmanda Arkas Spor karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle sezonu lider bitirmeyi garantilemişti.Ankara'nın kırmızı-beyazlı ekibi Ziraat Bankası ise hanesine yazdırdığı 46,220 puanla sıralamada dördüncü basamakta yer alıyor.Halkbank Antrenörü Slobodan Kovac, yaptığı açıklamada, son maçı da kazanarak lig etabını galibiyetle bitirmek istediklerini bildirdi.Galibiyet serisi yakaladıklarını hatırlatan Kovac "Saygı duyduğumuz zorlu bir rakiple oynayacağız. Tam bir derbi mücadelesi olacak. Hedefimiz yüksek seviyede voleybol oynamak. Lidere yakışır bir son olsun istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum." ifadelerini kullandı.Ziraat Bankası Antrenörü Joshko Milenkoski ise Halkbank ile oynanan maçların her zaman büyük çekişmeye sahne olduğunu kaydetti.Başkent derbisine yakışır bir maç olacağını belirten Milenkoski, "İki takım da kaliteli oyunculara sahip. Umarım mücadeleden galip ayrılan taraf biz oluruz." şeklinde görüşlerini aktardı.