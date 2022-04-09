Vitor Pereira depremi! Daha yeni imza atmıştı

Vitor Pereira'nın takımı Corinthians üst üste mağlubiyetlerin ardından karıştı. Bazı futbolcuların Pereira'yı takımda istemediği iddia edildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Vitor Pereira depremi! Daha yeni imza atmıştı
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09 Nisan 2022 10:18
Vitor Pereira'nın takımı Corinthians'ta üst üste 2 mağlubiyetin ardından takım içinde gündem yaratan iddialar ortaya atılmaya başlandı.

Vitor Pereira, Corinthians'ta çıktığı 7 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Portekizli teknik adamın iyi bir başlangıç yapmamasının ardından Brezilya basınında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Marco Bello'nun haberine göre, Corinthians'ta bir yönetici futbolcuların Vitor Pereira'yı istemediği yönünde izlenimler aldığı öğrenildi. Ancak kulüp başkanı Duilio şu anda sorunun Vitor Pereira'da olmadığını düşündüğü için Portekizli teknik adamla yolları ayırmayı planlamıyor.

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