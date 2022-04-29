Vincenzo Montella: "Sanırım bizde yükseklik korkusu başladı"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, deplasmanda Giresunspor'a 2-0 kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Vincenzo Montella: 'Sanırım bizde yükseklik korkusu başladı'
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29 Nisan 2022 23:33
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Giresunspor'a yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Son üç haftada Kasımpaşa, Trabzonspor ve Giresunspor'a kaybetmeleri hakkında konuşan Montella "Sanırım bizde yükseklik korkusu başladı. Son 3 haftaya kadar mükemmel bir sezon geçirdik. Belki de beklenenden çok daha fazlasını yaptık. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Sevmediğim bir performans var." dedi.

Takıma mesaj gönderen İtalyan teknik adam "Zihinsel yorgunluk da olabilir. Hatalarımızı biliyoruz ve çalışmamız gerekiyor. Zihinsel yorgunluğu üstümüzden atmalıyız. Bende yorgunluk yok, gayet enerji doluyum. Çabuk şekilde toparlanmalıyız." ifadelerini kullandı.

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