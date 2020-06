Vince Carter, resmi olarak emekli oldu!

Atlanta Hawks veteranı Vince Carter'ın 22 yıllık NBA kariyeri, ligin 22 takımlık geri dönüş planında Hawks'ın yer almamasıyla, resmi olarak sona ermiş oldu.



29 takım sahibinin Perşembe günü yapılan bir oylamada Orlando'daki Walt Disney World'de sezona devam etme teklifini onaylamasıyla, 2019-20 sezonu, resmi olarak geri dönecek. NBA, 31 Temmuz'a kadar 22 takımla maçlara devam edecek ve ayrıca tüm takımların normal sezonda sekiz maç oynayacağı ve ardından her iki konferansta da 8. sıralamaya karar verecek bir 'play-in' turnuvası oynanacak.



Bu format, Hawks dahil sekiz takımın Temmuz ayında sezona geri dönmeyeceğini gösteriyor. Hawks'ın Doğu Konferansı'ndaki playoff resminden 11 maç uzak olmasıyla, Carter'ın 22 yıllık NBA kariyeri de sona ermiş oldu. Carter, 2019-20 sezonundan sonra emekli olacağını açıklamış ve Dwyane Wade ve Dirk Nowitzki gibi ayrıca törenler istemediğini söylemişti.



Carter herhangi bir kutlama istemezken, sezonun Mart ayında askıya alınmasına neden olan KOVID-19 salgını nedeniyle, kariyeri aniden sona erdi. Taraftarlar, son maçında onu onurlandıramamış oldu ve son maçı, Hawks'ın New York Knicks'e karşı aldığı 136-131'lik mağlubiyet oldu. Carter maçta 12 dakika forma giymiş, 5 sayı ve 1 ribaund kaydetmişti. Son basketi, Trae Young'dan gelen bir asistle attığı, taraftarların ve takım arkadaşlarının onun için tezahürat ettiği bir üçlük isabetiydi.



HER ANINDAN KEYİF ALDIĞINI SÖYLEDİ



Maç sonrası röportajda Carter, koronavirüsle gelen durum sonrası, oynadığı maçın son maçı olmasının nasıl bir his olduğu sorulduğunda, kariyerine bu şekilde son vermenin kesinlikle garip bir yol olduğunu belirtmişti.



Carter, o maç son NBA maçı olsa bile sorun olmayacağını söylemişti. Durum hakkında bilgilendirildikleri anda, o an 'garip' hissettiğini ve 'sonun geldiğini' düşündüğünü açıklamıştı. O gece düzenlenen basın toplantısında Carter, Kobe Bryant'ın Ocak ayındaki trajik ölümünden önce, emekliye ayrılmasına yardım eden kişi olduğunu anlatmıştı. Carter, basketbolun kendisi için çok iyi olduğunu ve her anından keyif aldığını detaylamıştı.



DÜNYA ÇAPINDA BASKETBOLU SEVDİRENLERDEN OLDU



Carter, NBA rekoru olan 22 sezon forma giydi ve bir NBA şampiyonluğu veya MVP ödülü kazanmamasına rağmen, tarihin en iyi smaç basan oyuncusu olarak kabul ediliyor. Dünya çapında bu alanda kazandığı ünle, milyonlarca insana basketbolu sevdirmiş olan Carter, 1999'da Yılın Çaylağı olduktan sonra sekiz kez All-Star maçlarında forma giymişti.



Carter, Toronto Raptors'ı, tarihindeki ilk playoff serisine yükseltmiş ve 2000 yılındaki Smaç Yarışması performansında, uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek anılara imza atmıştı.



Tarihin en unutulmaz oyuncularından biri olacağı şüphesiz olan VC, maç başına ortalama 16.7 sayıyla emekli oldu.