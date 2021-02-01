VIDEO | Gedson Fernandes nasıl biri?

Galatasaray, Gedson Fernandes'in kiralanması için borsaya ilk bildirimini yaptı.

, Fotoğraf; AA
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VIDEO | Gedson Fernandes nasıl biri?
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01 Şubat 2021 13:06
Galatasaray, Gedson Fernandes'in kiralık transferi için görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.

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