VGM Yükseköğrenim burs başvuru ekranı 2025-2026 | Vakıflar Genel Müdürlüğü üniversite burs başvuru şartları neler?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs başvuru işlemleri 1-15 Ekim tarihleri arasında alındı. Üniversite öğrencilerine yönelik burs başvuruları ise yarın başlıyor. Burs almaya hak kazanan adaylara burs başvuru sonuçları ilan edildikten sonra ilk burs ödemeleri Ekim ayından geriye dönük olarak ödeme yapılan aya kadar gerçekleştirilir. VGM burs başvuru ekranında adayların iletişim bilgileri, eğitim bilgileri, ekonomik durumu vb. bilgiler talep edilecek. Başvuru şartlarını sağlamayan veya yanıltıcı bilgi veren adayların burs müracaatları değerlendirmeye alınmayacak. Peki VGM üniversite burs başvuru şartları neler? İşte, başvurulara ilişkin detaylar…

Vakıflar Genel Müdürlüğü üniversite burs başvuru işlemleri 21 Ekim-31 Ekim tarihleri arasında alınacak. Ön lisans ve lisans eğitimine yeni başlayan öğrenciler veya ara sınıfta eğitim alan adaylar da burs başvurusu yapabilecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) üniversite burs başvuru ekranı yarın (21 Ekim) tarihinde aktif olacak. Adaylar vgm.gov.tr adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak burs müracaatında bulunabilecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs yönetmeliğine göre kamu kurumlarından karşılıksız burs alan öğrenciler, (KYK) burstan yararlanamaz. Geri ödemeli kredi alan adaylar ise burs başvurusunda bulunabilir. İşte, VGM bursu alamayacak adaylar;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlenmiştir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.