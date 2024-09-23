Haber Tarihi: 23 Eylül 2024 12:34 - Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2024 12:34

Veysel Yorulmaz neden öldü? Esra Erol Veysel neden öldü?

Geçtiğimiz yıl Esra Erol'un programına katılan Betül, eşi Veysel'in başka bir kadından ikiz bebekleri olduğunu iddia etmişti. Tıp dünyasında nadir görülen bu olay sonrasında Veysel ve Betül boşanmıştı. Ancak Esra Erol, canlı yayında Veysel'in sokak ortasında ölü bulunduğunu duyurarak izleyicileri şok etti. Peki, Veysel Yorulmaz neden öldü? Esra Erol Veysel neden öldü?

Veysel Yorulmaz neden öldü? Esra Erol Veysel neden öldü?
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Betül, eşinin başka bir kadından ikiz bebekleri olduğunu iddia ederek Esra Erol'a başvurdu. Yapılan DNA testi sonucunda ikizlerden sadece birinin babasının Veysel olduğu ortaya çıktı.

"72 saat içinde döllenme gerçekleşirken ikinci bir birliktelik yaşanması gerekiyor." diyerek bu durumu açıklayan Esra Erol, tıp dünyasında az rastlanan bir olayı ele alırken Veysel ve Betül boşanmış ve herkes kendi yoluna gitmişti.

Olayın üzerinden 1 yıl geçtikten sonra, Esra Erol canlı yayında yeniden bu olayı gündeme getirdi ve Veysel'in sokak ortasında ölü bulunduğunu açıkladı. Şok eden bu gelişme, izleyiciler tarafından büyük yankı uyandırdı.

Erol yayında "Biz Betül'le Veysel'in boşanmasını sağladık. Bugün tam 1 yıl sonra Veysel'le ilgili bir haber geldi. Veysel Yorulmaz, İstanbul'da sokak ortasında ölü olarak bulundu. Betül, eski eşin ölümünün şüpheli olduğunu iddia etti. 'Veysel'in ölümünden beni sorumlu tutuyorlar' diye bir cümle kurdu." dedi.

Betül, Veysel'in amcasının oğlunun kendisine "Senin bedduan tuttu, öldü" dediğini açıkladı. Geçtiğimiz yıl Betül, Veysel'e karşı büyük bir öfke duyduğunu belirterek, "Sen benim ahımla mezara sığamayacaksın. Senin ölümün çok feci olacak" sözleriyle isyan etmişti.
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