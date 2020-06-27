Vedat Muriqi, ligdeki gol sayısını 15'e yükseltti!

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriqi, üst üste iki iç saha maçında da gol attı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Vedat Muriqi, ligdeki gol sayısını 15'e yükseltti!
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27 Haziran 2020 21:57
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriqi, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında skora katkı sağladı.

Sarı-lacivertli oyuncu, 70. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın asistini güzel bir kafa vuruşuyla değerlendirdi ve takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.

Ligdeki gol sayısını 15'e yükselten Muriqi, son olarak 27. haftadaki Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında ağları sarsmıştı.



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