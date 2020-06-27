Vedat Muriqi, ligdeki gol sayısını 15'e yükseltti!

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriqi, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında skora katkı sağladı.
Sarı-lacivertli oyuncu, 70. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın asistini güzel bir kafa vuruşuyla değerlendirdi ve takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.
Ligdeki gol sayısını 15'e yükselten Muriqi, son olarak 27. haftadaki Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında ağları sarsmıştı.
Sarı-lacivertli oyuncu, 70. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın asistini güzel bir kafa vuruşuyla değerlendirdi ve takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.
Ligdeki gol sayısını 15'e yükselten Muriqi, son olarak 27. haftadaki Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında ağları sarsmıştı.