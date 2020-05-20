Ve Maske ile sınav! Üniversiteye giriş ve liseye geçiş sınavları maske ile olacak

Bakan Koca, Bilim Kurulu ile yapılan toplantıdan ardından yaptığı açıklamada, "(Üniversiteye giriş ve liseye geçiş sınavları) Bütün öğrencilerimizin maskeyle sırasına oturması istenecek. Herkesin maskesiyle sınava gireceği sırasına oturması sağlanacak" şeklinde konuştu.Maske ve 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uymak bireylere düşen görevdir. Sağlık Bakanlığı olarak konuyla ilgili bakanlıklarla yoğun çalışma yürütüyoruz. Virüsün yüksek yayılım riskinin geri dönmesine izin vermemek için gerekli altyapıyı oluşturacağız.Çalışma ortamı açısından risk oluşturabilecek işyeri sayısı bakımından en yüksek sektörleri masaya yatırdık. Bilim Kurulumuz bu sektörde rehberleri hazırladı. O işyerinde uyulması gereken kuralları gösteren afişler ve karşılaşma rehberleriyle karşılaşacaksınız.