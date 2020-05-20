Ve Maske ile sınav! Üniversiteye giriş ve liseye geçiş sınavları maske ile olacak

Maske ile sınav dönemi başlıyor! ! Üniversiteye giriş ve liseye geçiş sınavları maske ile olacak ve bu konudaki ilk açıklama da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

20 Mayıs 2020 17:47
Ve Maske ile sınav! Üniversiteye giriş ve liseye geçiş sınavları maske ile olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversite giriş ve liseye giriş sınavına katılacak olan öğrencilerin "maske takarak" sınava katılım sağlayacağını açıkladı.
Bakan Koca, Bilim Kurulu ile yapılan toplantıdan ardından yaptığı açıklamada, "(Üniversiteye giriş ve liseye geçiş sınavları) Bütün öğrencilerimizin maskeyle sırasına oturması istenecek. Herkesin maskesiyle sınava gireceği sırasına oturması sağlanacak" şeklinde konuştu.

Maske ile sınav dönemi

Maske ve 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uymak bireylere düşen görevdir. Sağlık Bakanlığı olarak konuyla ilgili bakanlıklarla yoğun çalışma yürütüyoruz. Virüsün yüksek yayılım riskinin geri dönmesine izin vermemek için gerekli altyapıyı oluşturacağız.

Çalışma ortamı açısından risk oluşturabilecek işyeri sayısı bakımından en yüksek sektörleri masaya yatırdık. Bilim Kurulumuz bu sektörde rehberleri hazırladı. O işyerinde uyulması gereken kuralları gösteren afişler ve karşılaşma rehberleriyle karşılaşacaksınız.

Diğer Haberler

Avrupa onları, onlar şampiyonluğu istiyor Trabzonspor

Avrupa onları, onlar şampiyonluğu istiyor
Beşiktaş'tan drone tepkisi ve yasak geldi! Beşiktaş

Beşiktaş'tan drone tepkisi ve yasak geldi!
Sergen Yalçın listesini sonra kuracak Beşiktaş

Sergen Yalçın listesini sonra kuracak
Ali Koç, Agnelli'ye Higuain'i sordu! Fenerbahçe

Ali Koç, Agnelli'ye Higuain'i sordu!
Fenerbahçe Isla'nın yerine aradığı ismi Komşu'da buldu Fenerbahçe

Fenerbahçe Isla'nın yerine aradığı ismi Komşu'da buldu
Fatih Terim'den Almanya'ya transferine ret; 'Ali, bana lazım' Galatasaray

Fatih Terim'den Almanya'ya transferine ret; "Ali, bana lazım"
Galatasaray'ın Devler Ligi yıldızı adayı; Shaqiri Galatasaray

Galatasaray'ın Devler Ligi yıldızı adayı; Shaqiri
Bursaspor gönderdi, Beşiktaş sahip çıktı Beşiktaş

Bursaspor gönderdi, Beşiktaş sahip çıktı
Fenerbahçe'nin kurtuluşu TL'de Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin kurtuluşu TL'de
Daha fazla göster
1

Türkiye'de riskli gruba düzenli test kararı!
2

Camide ibadet için 8 kural!
3

İstanbul'da berber ve kuaförler gece 02.30'a kadar mesai yaptı
4

"Futbolcular intihar edecek!"
5

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
6

N'Golo Kante, idmana çıkmayı reddetti
7

"65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi" genelgesi
8

Dünyada koronavirüsle mücadelede son 24 saat
9

İç ve dış hatlarda uçuşlara başlama tarihi açıklandı
10

Sağlık Bakanı açıkladı! İlk kez yaşandı: "Vaka sayısı 1000'in altına düştü"
yukarı ok