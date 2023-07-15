Vantilatör ne kadar elektrik harcar, çok elektrik harcar mı 2023

Havaların ısınmasıyla birlikte klima ve vantilatör kullanımı başladı. Serinlemek için bu cihazları kullanan vatandaşlar ise yüksek fatura sebebiyle sıkıntı çekebiliyor. Uzmanlar tarafından klima ve vantilatörün faturaya bindireceği yük hesaplandı24 saat açık kaldığı düşünülen bir vantilatör 24 x 75 üzerinden 1.800 W enerji harcar. Bu da 1.8 KW enerjiye tekabül eder. güncel enerji ücretlendirmesi Kilowatt başına 44 Kuruştur. Bu nedenle 1.8 x 0.44 üzerinden hesaplanırsa, bir vantilatör 24 saatte 79 Kuruş harcayacaktır.Tipik bir vantilatör ortalama 50-100 Watt arasında elektrik enerjisi harcamaktadır. 24 Saat açık kaldığını düşünürsek (ki bu pek mümkün değil) ortalama 75 Watt'lık bir vantilatör (24 Saat x 75 Watt = 1800 Watt yani) 1.8 Kilowatt (kW/h) enerji harcayacaktır.Klima ile vantilatörü bire bir ölçtüğünüz zaman klimada enerji sarfiyatı daha düşük olur. Bunu kışın kafelerde kullanılan elektrikli ısıtıcılara da benzetebilirsiniz. Bir Kilowatt'lık enerji tüketiminde 1 Kilowatt'lık bir enerji alırsınız. Bu bağlamda kapalı alanlarda sadece klima tercih edilmelidir.Uyurken vücut ısımız düşer, bir de buna vantilatörün sürekli olarak yarattığı soğuk hava eklenince kaslarımız bu durumdan olumsuz etkilenir. Öte yandan vantilatörün yarattığı hava akımına sürekli olarak maruz kalmak mide bulantısı veya baş ağrısı gibi rahatsızlıklara yol açabilir.Vantilatör: 70 Watt elektrik tüketimi olan bir vantilatör günde 4 saat kullanıldığında ayda 5,89 TL tutarında 7,84 kWh elektrik harcar.