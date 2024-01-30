Haber Tarihi: 30 Ocak 2024 16:49 - Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2024 16:49

Valorant Gece Pazarı Ne Zaman Gelecek 2024?

Riot Games'in popüler taktiksel FPS oyunu Valorant'ta, oyuncuların bir süreliğine indirimli olarak silah skinleri satın alabildikleri Gece Pazarı etkinliği, her yıl düzenli olarak gerçekleşmektedir.

Valorant Gece Pazarı Ne Zaman Gelecek 2024?
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2024 yılındaki Gece Pazarı etkinliğinin ne zaman gerçekleşeceği henüz açıklanmadı. Ancak, geçmiş yıllardaki etkinlik tarihlerine bakarak, 2024 yılındaki Gece Pazarı etkinliğinin Mart veya Nisan aylarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Gece Pazarı etkinliği, Valorant'ın en popüler etkinliklerinden biridir. Bu etkinlikte, oyuncular, genellikle normal fiyatlarından çok daha düşük fiyatlara, çeşitli silah skinlerini satın alabilirler. Gece Pazarı etkinliğinde, her oyuncunun farklı silah skinleri görme şansı vardır. Bu nedenle, oyuncular, etkinlikten önce, satın almak istedikleri silah skinlerini belirlemek için araştırma yapabilirler.

Gece Pazarı etkinliği, Valorant oyuncuları için harika bir fırsattır. Bu etkinlikte, oyuncular, sevdikleri silah skinlerini çok daha uygun fiyatlara satın alabilirler. Bu nedenle, 2024 yılındaki Gece Pazarı etkinliğinin ne zaman gerçekleşeceği açıklandığında, oyuncular bu etkinliği kaçırmamalıdır.

Gece Pazarı etkinliği hakkında bazı bilgiler:

Etkinlik, her oyuncunun farklı silah skinleri görme şansı vardır.

Etkinlikte, genellikle normal fiyatlarından çok daha düşük fiyatlara, çeşitli silah skinleri satın alınabilir.

Etkinlik, Valorant'ın en popüler etkinliklerinden biridir.

Gece Pazarı etkinliğini takip etmek için yapabileceğiniz bazı şeyler:

Valorant'ın resmi sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

Valorant'ın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Valorant'ın resmi Discord kanalına katılabilirsiniz.

Bu adımlar sayesinde, 2024 yılındaki Gece Pazarı etkinliği hakkında en güncel bilgileri alabilirsiniz.
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