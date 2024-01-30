Valorant Gece Pazarı Ne Zaman Gelecek 2024?

2024 yılındaki Gece Pazarı etkinliğinin ne zaman gerçekleşeceği henüz açıklanmadı. Ancak, geçmiş yıllardaki etkinlik tarihlerine bakarak, 2024 yılındaki Gece Pazarı etkinliğinin Mart veya Nisan aylarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Gece Pazarı etkinliği, Valorant'ın en popüler etkinliklerinden biridir. Bu etkinlikte, oyuncular, genellikle normal fiyatlarından çok daha düşük fiyatlara, çeşitli silah skinlerini satın alabilirler. Gece Pazarı etkinliğinde, her oyuncunun farklı silah skinleri görme şansı vardır. Bu nedenle, oyuncular, etkinlikten önce, satın almak istedikleri silah skinlerini belirlemek için araştırma yapabilirler.

Gece Pazarı etkinliği, Valorant oyuncuları için harika bir fırsattır. Bu etkinlikte, oyuncular, sevdikleri silah skinlerini çok daha uygun fiyatlara satın alabilirler. Bu nedenle, 2024 yılındaki Gece Pazarı etkinliğinin ne zaman gerçekleşeceği açıklandığında, oyuncular bu etkinliği kaçırmamalıdır.

Etkinlik, her oyuncunun farklı silah skinleri görme şansı vardır.



Etkinlikte, genellikle normal fiyatlarından çok daha düşük fiyatlara, çeşitli silah skinleri satın alınabilir.



Etkinlik, Valorant'ın en popüler etkinliklerinden biridir.

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Bu adımlar sayesinde, 2024 yılındaki Gece Pazarı etkinliği hakkında en güncel bilgileri alabilirsiniz.