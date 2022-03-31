Valerien Ismael'den gençlere yakın takip

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael ile birlikte genç bir yapılanma yaşanacak. Altyapı maçlarını kaçırmayan Fransız hoca, kadroya katabileceği isimleri dikkatle izleniyor.



Bazılarına ligin geri kalanında forma şansı vermesi de bekleniyor. Valerien Ismael'in ilk etapta Beşiktaş'ın gençlerinden sol stoper Aytuğ Batur Kömeç, sol bek Serkan Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Emirhan İlkhan, Serdar Saatçı ve Semih Kılıçsoy'u çok beğendiği ve bu isimleri yeni yapılanmada kadroda düşündüğü kaydedildi.





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