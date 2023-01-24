Valentin Rosier'in kart karnesi dikkat çekiyor

Beşiktaş'ın deneyimli sağ beki Valentin Rosier, Kayserispor maçında rakibi Emrah Başsan'a yönelik yaptığı uygunsuz hareket nedeniyle kırmızı kartla cezalandırıldı. Gözler PFDK'dan çıkacak cezaya çevrilirken, kulüpte genel beklentinin 2 ya da 3 maç men alacağı yönünde olduğu öğrenildi.



4 KIRMIZI KART GÖRDÜ



26 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a geldiği 2020-21 sezonundan bu yana ceza sicili ise oldukça kötü. Rosier, siyah-beyazlı forma altında 4 kez kırmızı kart, 4 defa da sarı kart cezaları nedeniyle bugüne dek 8 maç kaçırdı. Fransız sağ bek, 3 kez çift sarıdan ve son olarak da direkt kırmızı ile oyun dışı kalarak 2020-21'den bu yana Beşiktaş forması ile en fazla kırmızı kart gören oyuncu oldu.

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