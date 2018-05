VakıfBank, Romanya'da kupayı hedefliyor

Vestel Venüs Sultanlar Ligi final serisinde rakibi Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 yenerek 10'uncu kez şampiyonluğu elde eden VakıfBank, medya ile bir araya geldi.VakıfBank Spor Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısına Başkan Osman Demren, Başantrenör Giovanni Guidetti, menajer Pelin Yürce ve kaptan Gözde Kırdar katıldı.VakıfBank'ın büyümeye devam ettiğini ifade eden Başkan Osman Demren, ''Kulüp olarak büyümeye devam ediyoruz. 32 yıla başarılar sığdırmış kulübüz. Son 5 yıla da 14 şampiyonluk sığdırmış olduk. 5 finalimizi de kazandık. 6'ncısını da inşallah hafta sonu kazanmayı umuyoruz. Çok güçlü bir ligde şampiyon olmak mutluluk verici. Eczacıbaşı maçları bizim için kaybettiğimizde bile zevkli. Rekabetin, ahlakın ve birbirine değer vermenin üst düzey olduğu bir seri yaşıyoruz. Bizimle aynı seviyede olan bir takım olması dolayısıyla Eczacıbaşı'nı tebrik ediyorum. Ülkemizdeki voleybol seviyesini yukarı çıkarabilmek rakiple alakalı. Rakibimize teşekkür ediyorum. Birlikte hareket edince şampiyon oluyorsunuz. Ben 8 yıldır kulüpteyim. Aile yapısı içinde son 3 finali de kazandık. İnşallah 4'üncü finali de kazanacağız. Tüm kulüp tarihinin en değerli oyuncusunu şampiyonlukla uğurlayacağız. Gözde her şeyin en iyisini hak ediyor'' dedi.Türkiye'nin en başarılı spor dalının voleybol olduğunu ve en iyi temsil edenin de VakıfBank olduğunu kaydeden Başkan Demren, ''Neler yapabileceğimizi biliyoruz. Sezon başı başladığımız hedef doğrultusunda Romanya'da ülkemize şampiyonlar ligi şampiyonluğunu armağan emek istiyoruz. Sonuna kadar direnip vazgeçmeden ülkemize bu kupayı da hediye etmek istiyoruz. Sporda asıl olanın kazanmak olmadığını biliyoruz. İnşallah Romanya'dan daha mutlu döneceğiz'' diye konuştu.VakıfBank'ın Çinli oyuncusu Zhu'nun durumu ve transfer ile ilgili sorulan soru üzerine Osman Demren, ''Çin'de takip ediliyor olmak bize çok mutluluk veriyor. Maçlarımız da orada yayın saatine göre ayarlanıyor. Çin'deki insanların bu şekilde yaklaşımı bize ne kadar değerli bir iş yaptığımızı hatırlatıyor. Bizim sezonumuz uzun sürüyor, diğer takımların kısa ve hemen transferleri yapıyor. Biz lig bitmeden transferleri konuşmuyoruz. Bugün transferler için Giovanni ile görüşeceğiz. Zhu ve Gözde gibi el verdiği sürece devam etsin istiyorum. Zhu burada oynadığı için mutlu. Çinli taraftarların ilgisi bizi mutlu ediyor, onlara teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu.Eczacıbaşı ile karşılaştıkları final serisinin Türkiye ligindeki en zor final serisi olduğunu ifade eden Başantrenör Giovanni Guidetti, ''Çok kaliteli rakipler ve zor bir final serisi atlattık. Aralık ayında kazandığımız Türkiye kupasından sonra tek bir hedef koydum ve 'katıldığımız tüm kupaları kazanmak istiyoruz' dedim. Şu an aklımız Romanya'da. Orada da kazanmak istiyoruz. Göreve ilk başladığımızda küçük bir salonda oynuyorduk, şu an geldiğimiz nokta ortada, Başkanımıza teşekkür ediyorum. Dünyanın en güçlü kulüplerinden biriyiz. Bu seviyeyi korumak istiyoruz. Bükreş'te üst üste 6'ncı kez Final Four oynayacağız. Asla pes etmiyoruz, sonuna kadar mücadele ediyoruz. İlk maçımız sezonun en güçlü maçı olacak. Rakibimizin güçlü kadroları var. Bu turu geçersek rakibimiz Galatasaray olabilir ve büyük bir baskı olacaktır. Takımımız fiziksel ve mental olarak hazır. Kalan 3 günde de oraya en iyi şekilde hazırlanıp gideceğiz. Ayrıca oyuncularıma ve kaptana teşekkür etmek istiyorum, final serisinde 3'üncü maçtan sonra pes etmek kolaydı ama onlar pes etmedi'' dedi.Takım kaptanı Gözde Kırdar ise, ''Osman Demren ile 8 senedir çalışıyoruz, babam gibi beni her şekilde kolladı, kendisine çok teşekkür ediyorum. Hiç bir zaman yargılamadığı için de teşekkür ediyorum. Son 6 günüm o yüzden elimden gelenin yüzde yüzünü vererek oynayacağım. Bizi zorlu bir final bekliyor ama biz de ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum final serisinde. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız'' şeklinde konuştu.Gözde takımdan ayrılması ile ilgili bir soruya da şu şekilde cevap verdi:''19 yıldır buradayım Giovanni ile çok bile oynadım. Yüzde yüzümü verdiğimi düşünürseniz zor bir sezon oldu. Bu sezon 7-8 hafta antrenman kaçırdım. Her sabah ağrı ile uyanıyorum. Voleybolu üst düzeyde bırakmak istiyorum. Aslında en büyük etken anne olmak istiyorum ve bunun için bırakıyorum.''