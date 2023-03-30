ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI? Son dakika üniversiteler ne zaman açılıyor, açılacak?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Üniversitelerin açılacağı tarih hakkında araştırmalar hız kazandı. 2023 Bahar yarıyılının ne zaman başlayacağı milyonlarca üniversitelinin gündeminde yer alıyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, öğrencilerin eğitime nasıl devam edeceklerine ilişkin detayları geçtiğimiz günlerde paylaştı. Hibrit sistemin değerlendirileceğini belirten Özvar'ın son açıklamalarını ve konuyla ilgili güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...Deprem bölgesinde bulunan üniversitelerinde görev yapan idari personel sayısı ise 30 bin civarındadır. Depremde 148 akademik ve idari personelimiz de hayatını yitirmiştir. Vefat eden öğrencilerimize ve personellerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 4 binanın yıkık 127 binanın ağır hasarlı, 642 binanın hasarsız olduğunu görüyoruz.Alınan yeni kararlar;Bu kararları alırken hem şu ana kadar aldığımız kararları hem de ülkenin mevcut durumunu dikkate alarak gerçekleştirdik. Buradan gerek Deprem felaketinin ardından göstermiş oldukları fedakarlıklar, gerekse uzaktan eğitimle gösterdikleri sabır ile bizleri gururlandıran öğrencilere çok teşekkür etmek isterim.3 Nisan 2023 tarihi itibarıyla 2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzerehali hazırdan uzaktan eğitimle birlikte devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim verilmesine,Yüksek eğitim kurumlarının bir dersi hem uzaktan hem de yüz yüze verilmesine kararları ilgili kurumlarında alarak gerekli düzenlemeleri yapmalarına,Nisan ayına ertelenmiş olan derslere ait uygulamamalarının üniversitelerin ilgili kurullarının alacağı kararlar ile ödev vb. yaz döneminde ya da bir sonraki eğitim döneminde yüz yüze yapılabilmesine.Bahar dönemindeki sınavların uzaktan öğretim yöntemiyle çevrimiçi yapılmasına,Yarıyıl sonu tek ders gibi sınavların ise ne zaman ve nasıl yapılacağının üniversitelerimizin yetkili kurulları tarafından belirlenmesine karar verilmiştir.Halihazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebilmesine,Yükseköğretim kurumlarının bir dersin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilebilmesine ilişkin kararları ilgili kurullarında alarak gerekli düzenlemeleri yapmalarına,Yürürlükte olan "Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar"ın 6 ncı maddesinde yer verilen bir yarıyıldaki derslerin AKTS kredilerine göre en fazla %30'unun uzaktan öğretim yoluyla verilebileceği" yönündeki kısıtlamanın uygulanmamasına,Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etmekte olan öğrencilerin bu eğitimlerini aynı şekilde sürdürebilmelerine,Nisan ayına ertelenmiş olan "derslere ait uygulamalar"ın, yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarının alacağı kararlar ile ödev, proje vb. şekilde veya bahar dönemi içinde, yaz döneminde ya da bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde yüz yüze yapılabilmesine,Bahar dönemindeki ara sınavların (özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç) "şeffaflık ve denetlenebilirlik" ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi yapılmasına,Yapılacak değerlendirmelerde; açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar, ödevler, çevrimiçi kısa sınavlar, projeler, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) etkinlikleri, ÖYS kullanım analitikleri ve benzeri uygulamaların kullanılabilmesine,Yarıyıl sonu, tek ders, tez izleme, yeterlilik sınavı gibi sınavların ise ne zaman ve nasıl yapılacağının yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları tarafından belirlenmesine karar verilmiştir.Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan,''Şartlar elverişli olursa uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin harmanlandığı hibrit öğretim seçeneği tabii ki değerlendirilecektir.Uzun bir süre olmayacak ama online sistemle biraz devam edelim. Çünkü yurtlarımız çok işimizi görüyor." ifadelerini kullandı.Yükseköğretim Kurulu YÖK Başkanı Erol Özvar üniversitelerdeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Nisan ayında hibrit eğitim seçeneğinin değerlendirileceğinin altını çizen Övar şunları aktardı:"Bu zorlu zamanlarda depremzedelere, üniversitelerimize ve öğrencilerimize destek olmak için Yükseköğretim Kurulu olarak bir dizi idari tedbir aldık. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin, bazı uygulamalı programlar hariç olmak üzere uzaktan öğretim yoluyla eğitimlerin başlaması yönünde bir karar aldık.Yine daha önce ifade ettiğim üzere, alınan kararı nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirerek şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüzyüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz. Yükseköğretim Kurulu olarak birinci önceliğimiz, yükseköğretim sistemimizin afet sonrası hızlı bir şekilde normalleştirilmesidir"Nisan ayında YÖK kararlarıyla harmanlanmış (hibrit) öğretim usulleri de değerlendirmeye alınabilecek.Yani eğitim üniversitelerde, derslerin yüzde 40'ı veya herhangi bir dersin yüzde 40'ı uzaktan eğitim yoluyla yapılabilecek.Üniversiteler, hibrit eğitim sürecinde derslere yarı zamanlı olarak okula gidebilecek. Bir bölümünü ise evde uzaktan eğitim modeli ile işleyecek.