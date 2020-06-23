Ünal Karaman: "En kötü berabere biter diye düşünüyorduk"

Çayku Rizespor teknik direktörü Ünal Karaman Antalyaspor'a mağlup oldukları karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuştu.

Ünal Karaman: 'En kötü berabere biter diye düşünüyorduk'
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23 Haziran 2020 00:29
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Antalyaspor'a 3-1 yenildikleri için üzgün olduklarını belirtti. 

Geçen hafta Galatasaray'ı 2-0 yenerek Antalya'ya moralli geldiklerini aktaran Karaman, şunları kaydetti:

"Bizim için üzücü taraf şuydu; çok basit hatalar neticesinde bizi, şehrimize üzgün döndürecek golleri yememiz. Her ne kadar samimi mücadele etmeye çalışsanız da maçın sonucunu belirleyen anlar vardır. Biz bugün dönüm noktasında o hamlelerden mahrumduk. İlk golden sonra beraberliği de bulabilirdik. Daha gerçekçi, bizi hedefe götürecek pozisyonlar üretmeliydik. Üzgünüz. En kötü bir puanla döneriz düşüncesindeydik, başaramadık. Çalışmaya devam edeceğiz."



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