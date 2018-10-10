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Ünal Karaman, doğru 11'ini buldu!

Ligin ilk haftalarında sürekli farklı kadroları sahaya süren Ünal Karaman, ideal 11'ini buldu. Tecrübeli çalıştırıcı, ilerleyen haftalarda bir aksilik olmaması halinde 3-1 kazanılan Akhisar maçının kadrosunda büyük bir değişim yapmayı düşünmüyor.

Ünal Karaman, doğru 11'ini buldu!
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10 Ekim 2018 07:22
Yaşanan sakatlıklar ve oyuncuların inişili-çıkışlı form durumu nedeniyle ilk haftalarda istikrarlı bir kadro oluşturamayan teknik direktör Ünal Karaman, öğrencilerinin tek tek takıma dönmesiyle ideal 11'ini buldu.

İlk 8 haftalık periyotta her maçta kaleyi Onur Kıvrak'a emanet eden Karaman, zorunda kalmadıkça savunma dörtlüsünde de değişikliğe gitmiyor. Pereira, Toure, Hosseini ve Filip Novak'la savunmayı kuran tecrübeli teknik adam, orta sahanın göbeğinde ise Sosa ile Onazi ikilisinden vazgeçmiyor.

Çift forvete devam

Başarılı teknik adam hücum hattında ise aklındaki planı yavaş yavaş oturtmaya başladı. Golcü futbolcular Burak Yılmaz ve Hugo Rodallega'yı aynı anda sahaya süren Karaman, genç yıldız Abdülkadir Ömür'e de sık sık şans tanıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Ekuban, Anthony, Amiri ve Yusuf Yazıcı'yla da hücum rotasyonunu oluşturuyor.

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