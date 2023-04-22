Haber Tarihi: 22 Nisan 2023 19:20 - Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2023 19:20

ÜMRANİYESPOR BEŞİKTAŞ CANLI İZLE ŞİFRESİZ |Ümraniyespor-Beşiktaş maçı beIN Sports 1 canlı izle

Ümraniyespor-Beşiktaş maçı canlı ize! | Ümraniyespor-Beşiktaş maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak beIN Sports 1 canlı izlenebilecek olan Ümraniyespor-Beşiktaş maçının kadrosu belli oldu. Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ümraniyespor'un konuğu oluyor. Zorlu mücadele 22 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranından naklen yayınlanacak. Peki Ümraniyespor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ÜMRANİYESPOR BEŞİKTAŞ CANLI İZLE ŞİFRESİZ |Ümraniyespor-Beşiktaş maçı beIN Sports 1 canlı izle
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Süper Lig'de ilk iki mücadelesi veren Beşiktaş, 31. haftada küme düşme hattındaki Ümraniyespor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, karşılaşmaan galip ayrılıp Galatasaray ve Fenerbahçe'yi takibini sürdürmeyi hedefliyor. Peki, hem zirve yarışını hem de alt sıraları yakından ilgilendiren Ümraniyespor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i ve tüm detaylar haberimizde... 

ÜMRANİYESPOR - BEŞİKTAŞ CANLI İZLE
17'   Amir Hadziahmetovic'in kullandığı köşe vuruşunu Saiss arka direkte indirdi ama savunma topu uzaklaştırdı.
16'   Arthur Masuaku'nun uzun pasında Cenk Tosun, topu iyi kontrol edemese de rakibine çarptırarak takımına köşe vuruşu kazandırdı.
15'   Geraldo orta sahadan aldığı topu hızla ceza sahasına taşımak isterken yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın 'kalk' dedi.
14'   NET FIRSAT! Strahil Popov'un ortasında Olarenwaju Kayode bomboş pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Mert harika çıkardı.
13'   Ümraniyespor'un bu bölümde ön alan baskısı var.
12'   Vincent Aboubakar'ın soldan arka direğe gönderdiği topa Nathan Redmond vurdu. Top üstten farklı şekilde auta gitti.
11'   Ümraniyespor'un sol taç çizgisi yakınlarında kazandığı serbest vuruşu Kartal ortaladı. Savunmada Rosier karşıladı.
10'   Maçın ilk 10 dakikası 0-0 eşitlikle sona erdi.
9'   Ceza sahasına gönderilen topu Umut indirdi. Geraldo'nun vuruşu üstten auta gitti.
8'   Beşiktaş bu bölümde kenar ortalarla tehlike yaratmaya çalışıyor.
7'   Tomislav Glumac, savunma arkasına iyi bir top gönderdi. Olarenwaju Kayode'den önce Mert topu uzaklaştırdı.
6'   İlk dakikalar düşük tempoyla başladı. İki takım da kontrollü oynuyor.
5'   Arthur Masuaku'nun soldan ortasını savunmada Popov karşıladı.
4'   Soldan kazanılan köşe vuruşunu Amir Hadziahmetovic ortaladı. Savunma topu uzaklaştırdı.
3'   Beşiktaş hazırlık paslarıyla rakip yarı alana yerleşmek istiyor.
2'   Umut Nayir'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.
1'   Maç başladı. İki takıma da başarılar.
M.Ö.   İstanbul temsilcisi, Recep Uçar ile yollarını ayırması sonrası yeni teknik direktörü Mustafa Er yönetimindeki ilk randevusuna Beşiktaş karşısında çıkacak.
M.Ö.   Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta ikişer beraberlik ve yenilgiyle 2 puan alabilen HangiKredi Ümraniyespor ise teknik direktör değişikliğine gitti.
M.Ö.   Ümraniyespor'da ise sarı kart sınırında olan Valentin Gheorghe ve Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş karşısında kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.
M.Ö.   Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Ümraniyespor karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta Galatasaray derbisinde oynayamayacak.
M.Ö.   Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlıkları olan Dele Alli ve Tayyip Talha dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sakatlığı düzelen Cenk Tosun'un ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.
M.Ö.   Ümraniyespor'da cezası sona eren Isaac Sackey bu maçta takımdaki yerini alabilecek.
M.Ö.   Beşiktaş, ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan ve Şenol Güneş'in göreve başladığı mücadelede Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etmişti.
M.Ö.   Yaptığı maçların 5'ini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 15'ini kaybeden Ümraniyespor haftaya 23 puanla 18. sırada girdi.
M.Ö.   Beşiktaş, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda hanesine 59 puan yazdırarak maça 3. sırada çıkıyor.
M.Ö.   Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak haftanın açılış müsabakası, saat 19.00'da başlayacak. Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Serkan Tokat görev yapacak.
M.Ö.   Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ümraniyespor'a konuk oluyor. Maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.



ÜMRANİYESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINI ŞİFRESİZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
İlk 11'ler

Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Onur, Sackey, Glumac, Popov, Kartal Kayra, Avonou, Oğuz, Kayode, Geraldo, Umut Nayir

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Colley, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih Uçan, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar

ÜMRANİYESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ümraniyespor ile Beşiktaş arasında oynanacak maç saat 19:00'da başlayacak.

ÜMRANİYESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Ümraniyespor ile Beşiktaş arasında oynanacak maç saat beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.


ÜMRANİYESPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ RADYODA?

Ümraniyespor ile Beşiktaş zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş'ta 2 eksik

Siyah-beyazlı ekipte 2 futbolcu, Ümraniyespor karşısında forma giyemeyecek.

Ameliyat edilen Tayyip Talha Sanuç ile sakatlığı bulunan Dele Alli, bugün takımdaki yerlerini alamayacak.

Sakatlığını atlatan Cenk Tosun ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde formasına kavuşacak. Giresunspor maçında sakatlanan milli futbolcu, Beşiktaş'ın 29. haftada Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldığı müsabakada görev yapamamıştı.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Cenk, yarın kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 32. haftasındaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Yeni teknik direktörüyle ilk maçı

Ligin 30. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e deplasmanda 4-2 mağlup olan Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar'la yollar ayrılırken, Beşiktaş maçı öncesinde Mustafa Er'le anlaşma sağlandı.

Geride kalan 28 lig maçında 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 yenilgi alan kırmızı-beyazlılar, topladığı 23 puanla 18. sırada yer alıyor.

Sackey dönüyor

Ümraniyespor'da cezası sona eren Isaac Sackey, maçta takımdaki yerini alabilecek.

Sarı kart sınırında olan Valentin Gheorghe ve Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş karşısında kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.
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