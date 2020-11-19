UEFA'dan Galatasaray'a kesinti değil destek!

UEFA ile 2018 yılında imzalanan yapılandırma anlaşması gereği Galatasaray'a 6 milyon euro ceza verilmiş, bu cezanın 2017-18, 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında 3 eşit taksit halinde UEFA gelirlerinden mahsup edileceği açıklanmıştı.



KESİNTİ DEĞİL PANDEMİ DESTEĞİ



Önceki gün gündeme, "UEFA, COVID-19'u gerekçe göstererek Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gelirinden 1 milyon euro kesinti yaptı" iddiası gündeme geldi. Aslında bu bir kesinti değildi.



UEFA, Galatasaray'dan 3 yıla böldüğü cezanın son taksidini tahsil etti. 2 milyon euro alması gerekirken, pandemi nedeniyle ortaya çıkan ekonomik krizi de göz önüne alarak sadece 1 milyon euro'sunu kesti.







