UEFA'dan Galatasaray'a kesinti değil destek!

UEFA'nın pandemiyi gerekçe göstererek Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gelirinden 1 milyon euro kesinti yaptığı öne sürülmüştü. Ancak bunun, sarı-kırmızılılara verilen 6 milyon euro'luk cezanın son taksidi olduğu ve 2 milyon euro kesilmesi gerekirken indirim yapıldığı ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan Galatasaray'a kesinti değil destek!
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19 Kasım 2020 10:58
UEFA ile 2018 yılında imzalanan yapılandırma anlaşması gereği Galatasaray'a 6 milyon euro ceza verilmiş, bu cezanın 2017-18, 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında 3 eşit taksit halinde UEFA gelirlerinden mahsup edileceği açıklanmıştı.

KESİNTİ DEĞİL PANDEMİ DESTEĞİ

Önceki gün gündeme, "UEFA, COVID-19'u gerekçe göstererek Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gelirinden 1 milyon euro kesinti yaptı" iddiası gündeme geldi. Aslında bu bir kesinti değildi.

UEFA, Galatasaray'dan 3 yıla böldüğü cezanın son taksidini tahsil etti. 2 milyon euro alması gerekirken, pandemi nedeniyle ortaya çıkan ekonomik krizi de göz önüne alarak sadece 1 milyon euro'sunu kesti.





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