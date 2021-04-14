UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler 15 Nisan Çarşamba günü oynanacak maçların ardından belli olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor!
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14 Nisan 2021 14:59
UEFA Avrupa Ligi 2020-2021 sezonu çeyrek final rövanş karşılaşmaları 15 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun çeyrek finali, yarın yapılacak 4 rövanş maçıyla tamamlanacak ve yarı finale kalan takımlar belli olacak.

Slavia Prag ile Arsenal arasında Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak rövanş karşılaşmasını, FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports'un kanallarından yayınlanacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

Manchester United (İngiltere) - Granada (İspanya) (2-0)

Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere) (1-1)

Roma (İtalya) - Ajax (Hollanda) (2-1)

Villarreal (İspanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (1-0)



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