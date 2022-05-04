UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş karşılaşmaları perşembe günü oynanacak ve finale kalan ekipler belli olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı
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04 Mayıs 2022 17:16
UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları perşembe oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının finalistleri, perşembe TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

İskoçya'nın Rangers takımı, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Alman ekibi Leipzig'i konuk edecek.

Bir diğer Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ise deplasmanda 2-1 yendiği İngiliz kulübü West Ham United'ı ağırlayacak.

UEFA Avrupa Ligi finali, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda yapılacak.

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