UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvasında finalistler, Sevilla-Juventus ve Bayer Leverkusen-Roma maçlarıyla belli olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oluyor
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17 Mayıs 2023 13:18
Organizasyon tarihinin 6 kupayla en başarılı takımı konumundaki İspanya temsilcisi Sevilla, 3 şampiyonluğu bulunan İtalya temsilcisi Juventus'u Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda ağırlayacak.

Diğer yarı final karşılaşmasında ise 1988 yılında kupayı kaldıran Almanya'nın Bayer Leverkusen takımı, turnuvada ilk şampiyonluğunu hedefleyen İtalya ekibi Roma'yı BayArena'da konuk edecek.

Roma'nın Bayer Leverkusen karşısında 1-0 galip geldiği ilk maçlarda, Juventus ile Sevilla ise 1-1 berabere kalmıştı.

Turnuvanın finali, 31 Mayıs Çarşamba günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

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