Twitter çöktü mü? 27 Mart 2025 Twitter (X) kapandı mı?

27 Mart 2025 tarihinde X (Twitter)'da kısa süreli ve bölgesel olabilecek erişim sorunları yaşanmıştır. Ancak, şu an itibarıyla platformun genelinde büyük bir çökme veya kapanma durumu söz konusu değildir.



Twitter (X) kapandı mı? 27 Mart 2025 Twitter çöktü mü?



Evet, 27 Mart 2025 tarihinde X (Twitter) kullanıcıları arasında kısa süreli bir erişim sorunu yaşandığına dair raporlar bulunmaktadır.

Downdetector Verileri Ne Diyor?



Popüler çevrimiçi hizmet kesintisi takip platformu Downdetector'a göre, 27 Mart 2025 tarihinde X (Twitter) için kullanıcı raporlarında bir artış gözlemlendi. Bu raporlar, kullanıcıların özellikle web sitesine erişimde ve sunucu bağlantısında problemler yaşadığını gösteriyor.



X'ten Resmi Bir Açıklama Geldi mi?



X (Twitter) tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, geçmişteki benzer durumlarda olduğu gibi, platformun kısa süre içinde bir bilgilendirme yapması bekleniyor.

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