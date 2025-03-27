Twitter çöktü mü? 27 Mart 2025 Twitter (X) kapandı mı?

27 Mart 2025 tarihinde X (Twitter)'da kısa süreli ve bölgesel olabilecek erişim sorunları yaşanmıştır. Ancak, şu an itibarıyla platformun genelinde büyük bir çökme veya kapanma durumu söz konusu değildir. EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Twitter (X) kapandı mı? 27 Mart 2025 Twitter çöktü mü?
Evet, 27 Mart 2025 tarihinde X (Twitter) kullanıcıları arasında kısa süreli bir erişim sorunu yaşandığına dair raporlar bulunmaktadır.
Downdetector Verileri Ne Diyor?
Popüler çevrimiçi hizmet kesintisi takip platformu Downdetector'a göre, 27 Mart 2025 tarihinde X (Twitter) için kullanıcı raporlarında bir artış gözlemlendi. Bu raporlar, kullanıcıların özellikle web sitesine erişimde ve sunucu bağlantısında problemler yaşadığını gösteriyor.
X'ten Resmi Bir Açıklama Geldi mi?
X (Twitter) tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, geçmişteki benzer durumlarda olduğu gibi, platformun kısa süre içinde bir bilgilendirme yapması bekleniyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın: